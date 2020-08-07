Son dakika! UEFA'dan Galatasaray açıklaması

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
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