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Son dakika! UEFA'dan Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2020 19:35 | Son Güncelleme

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

Son dakika! UEFA'dan Galatasaray açıklaması

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

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