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  4. SON DAKİKA| Ünlü şarkıcı Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti! Son anları kameraya böyle yansıdı

SON DAKİKA| Ünlü şarkıcı Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti! Son anları kameraya böyle yansıdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 03:01
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Son anları kameraya yansıyan 52 yaşındaki Arolat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA| Ünlü şarkıcı Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti! Son anları kameraya böyle yansıdı

Hit şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Kozyatağı'nda bir mekanda sahne alan Arolat, şarkı söylediği esnada aniden fenalaştı. Ünlü şarkıcıya sahnede yapılan ilk müdahale güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ

Ekol Tv'de yer alan habere göre, İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ve şarkı söylediği sırada fenalaşan ünlü sanatçı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"YAKTIN İÇİMİ METİN"

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Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından Arolat ile fotoğrafını paylaşarak "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" şeklinde acısını paylaştı.

SON ANI KAMERAYA YANSIDI

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Sahnede aniden fenalaşan Metin Arolat'a kalp masajı yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı sanatçı
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