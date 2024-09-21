SON DAKİKA| Ünlü şarkıcı Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti! Son anları kameraya böyle yansıdı

Hit şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Kozyatağı'nda bir mekanda sahne alan Arolat, şarkı söylediği esnada aniden fenalaştı. Ünlü şarkıcıya sahnede yapılan ilk müdahale güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ

Ekol Tv'de yer alan habere göre, İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ve şarkı söylediği sırada fenalaşan ünlü sanatçı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"YAKTIN İÇİMİ METİN"

Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından Arolat ile fotoğrafını paylaşarak "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" şeklinde acısını paylaştı.

SON ANI KAMERAYA YANSIDI

Sahnede aniden fenalaşan Metin Arolat'a kalp masajı yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.