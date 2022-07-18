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Son dakika: Ve Kim Min-Jae'de düğüm çözüldü! Eski hocası ikna etti, Fenerbahçe'den Rennes'e gidiyor...

18.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezonun başında transfer olan ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin geleceğindeki belirsizlik ortadan kalktı. Ligue 1 takımı Rennes ile Serie A devi Napoli'nin transferi için kıyasıya bir yarışa girdiği Güney Koreli stoper tercihini yaptı. Başarılı futbolcu, eski hocasıyla görüşmesinin ardından Fransa'ya gitmeye karar verdi.

Son dakika: Ve Kim Min-Jae'de düğüm çözüldü! Eski hocası ikna etti, Fenerbahçe'den Rennes'e gidiyor...

İki gün sonra Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde geçtiğimiz sezonun başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın özel isteğiyle transfer edilen Kim Min-Jae için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli stoper, tercihini yaptı...

KIM'İN YENİ TAKIMI

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Geçen sezon başında Çin'den 3 milyon Euro'ya alınan savunma oyuncusu Kim Min-Jae sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmişti. En ciddi iki teklifi Napoli ile Rennes'den alan ve iki gündür idmanlara çıkmayan 25 yaşındaki stoper, Fransız ekibine transfer oldu.

BONSERVİSİ 19 MİLYON EURO

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Sarı-lacivertli kulüple finansal şartlarda mutabakata varan Rennes'in, Kim için Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

BUGÜN İMZAYI ATIYOR

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Tecrübeli oyuncunun bugün Fransa'ya gidip resmi imzayı atacağı bildirildi.

ESKİ HOCASI İKNA ETTİ

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Rennes'in teknik direktörü olan ve Çin ekibi Beijing Guoan'dan Kim Min-jae'nin eski hocası Bruno Genesio'nun da oyuncuyu ikna ettiği ve bu transferde etkili olduğu ifade edildi.

VITOR PEREIRA'NIN HEDİYESİ!

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İkinci Fenerbahçe macerası da kısa süren teknik direktör Vitor Pereira, saha içinde başarılı olamadı ancak takıma katkısı büyük oldu. Portekizli hocanın, Çin ekibi BJ Guoan'dan aldırdığı Kim Min-Jae, bir sene top koşturup 19 milyon Euro'ya Rennes'e transfer oldu ve kasayı doldurdu.


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