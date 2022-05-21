Son dakika: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! Kırmızı kart çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Sarı - lacivertliler, 21. dakikada Serdar Dursun'la golü buldu. Ancak hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve Dursun'un rakibine faul yaptığını işaret ederek Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.

Bu karar sonrasında hakemin etrafında toplanan iki takım oyuncularından Fenerbahçeli Mert Hakan ile Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş tartıştı.

Önce sözlü olarak tartışan futbolcular, daha sonra itişmeye başladı. Barış Başdaş, rakibinin üzerine koşarak itti ve Mert Hakan Yandaş yere düştü.

Bu anları gören hakem Volkan Bayarslan, Barış Başdaş'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Mert Hakan Yandaş ise sarı kart gördü.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

