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  4. Son dakika: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! Kırmızı kart çıktı...

Son dakika: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! Kırmızı kart çıktı...

21.05.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor deplasmanına çıktığı maç çok hızlı başladı. Her iki takımın da karşılıklı pozisyonlarının olduğu müsabakada sarı - lacivertlilerin golünün iptal edilmesi sonrasında saha bir anda karıştı ve Yeni Malatyaspor'un sağ beki Barış Başdaş, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Son dakika: Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! Kırmızı kart çıktı...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Sarı - lacivertliler, 21. dakikada Serdar Dursun'la golü buldu. Ancak hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve Dursun'un rakibine faul yaptığını işaret ederek Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.

Bu karar sonrasında hakemin etrafında toplanan iki takım oyuncularından Fenerbahçeli Mert Hakan ile Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş tartıştı.

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Önce sözlü olarak tartışan futbolcular, daha sonra itişmeye başladı. Barış Başdaş, rakibinin üzerine koşarak itti ve Mert Hakan Yandaş yere düştü.

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Bu anları gören hakem Volkan Bayarslan, Barış Başdaş'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Mert Hakan Yandaş ise sarı kart gördü.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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