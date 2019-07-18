SON DAKİKA! Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Futbola Skola, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Daugava Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Menalo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin 2 topunun direkten döndüğü mücadelede Menalo, 90+1'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 0-2.
İlk maçı sahasına 3-2'lik skorla kaybeden Olimpija, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek, 2'nci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu. (DHA)
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