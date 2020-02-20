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SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

TFF, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. TFF ayrıca daha önce 21 Mayıs olarak belirlenen final gününün ise Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 5 Mayıs olarak değiştirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak" denildi.

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