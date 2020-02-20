SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak" denildi.
Koronavirüsün ortaya çıktığı kente transfer oldu
Feyenoord'da Oğuzhan krizi
Trabzonspor'un güvencesi Sörloth
G.Saray en son 1999 yılında Kadıköy'de kazandı
F.Bahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor
Hüseyin Çimşir 4'te 4 yaptı
Vedat Muriqi ve Falcao gerçeği
'Derbide Galatasaray daha avantajlı'
Ünlü futbolcunun başı büyük belada
Beşiktaş'ta şok gelişme
Kural hatası olduğu iddia edilen maçla ilgili açıklama
Erling Haaland durdurulamıyor
Borussia Dortmund avantajı kaptı
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum