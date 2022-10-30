Son dakika: Zirvede hesapları karıştıran maç! Kayserispor, Adana Demirspor karşısında 2-0'dan geri döndü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor, 12. dakikada Ndiaye ve 64. dakikada Henry Onyekuru ile 2-0 öne geçti. Kayserispor ise 66. dakikada Gavranovic ile 81. dakikada Miguel Cardoso'nun golleriyle 2-22lik eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Adana Demirspor, 23 puanla 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor ise 20 puanla 8. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak.

