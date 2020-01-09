YURTHABER
  4. ‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ belgeselinin galası yapıldı

‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ belgeselinin galası yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü tarafından hazırlanan ‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ adlı belgeselin galası Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı.Programda açılış konuşmasını yapan belgeseli yazıp yöneten NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Sevimli, “Bilimin ve sanatın birlikteliğine inanan, olaylara ya da olgulara epistemolojik çerçeveden bakmaya çalışan bir sinemacı olarak ve henüz yolun başında olan bir akademisyen olarak onu tanıdığım için çok mutluyum.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü tarafından hazırlanan ‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ adlı belgeselin galası Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı.
Programda açılış konuşmasını yapan belgeseli yazıp yöneten NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Sevimli, “Bilimin ve sanatın birlikteliğine inanan, olaylara ya da olgulara epistemolojik çerçeveden bakmaya çalışan bir sinemacı olarak ve henüz yolun başında olan bir akademisyen olarak onu tanıdığım için çok mutluyum. Fuat Hocanın bilime verdiği önem, onun azmi ve çalışması, bu belgeselin ortaya çıkmasında bizlere motivasyon ve enerji sağladı” dedi.
Projenin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Gürbüz ise, "Fuat Sezgin röportajlarında, dünya nimetlerinden feragat edebilmeyi, tatlı bir sabırla azmetmeyi, Allah korkusu ve Allah’ın tüm hareketlerimizi kontrol ettiği bilincinde ve şuurunda yaşamayı, akıl ve ruhumuzu aynı anda bir masaya oturtarak çalışmayı bizlere tavsiye ediyor. Kendisi dünya bilim tarihine inanılmaz katkılar sağlamış birisi. Onun hayatını konu edindiğimiz bu çalışmayı sizlerle buluşturmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı da, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesiyle birlikte fakültemizde tüm bölümlerimizle planlama yaparak önce karma sergimizi gerçekleştirdik. Şuan Diyarbakır Dicle Üniversitesinde sergileniyor. Hem Doğu’nun Hem Batı’nın sentezi olan Fuat Sezgin’in hayatı ve anlayışının özellikle de gençlerimizin dimağlarında yer edebilmesi bizler için bir bahtiyar olma sebebidir” dedi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Bugün bilim tarihinde yazılan bütün kitaplar, bilim tarihini bölüm bölüm anlatırlarken İslam Bilim Tarihi’ne çok kısa değinirler. Birkaç isimden öte gitmez bahsedilen kısımlar. Müslüman bilim adamlarının, ‘Bilim tarihinde biz de varız, biz bilimde şunları yaptık’ deme cesaretlerini göremezsiniz. Böyle bir toplumda Fuat Sezgin gibi biri çıkıyor ve bilim tarihine, dünya literatürüne İslam Bilim Tarihi’nin katkılarını anlatıp yerleştirebiliyor. Müslüman bilim adamlarının bilime olan katkılarını tek tek görselleştirerek, müzeler kurarak tarihe adını yazdırıyor. İşte Fuat Sezgin böyle bir bilim insanı. Kimsenin cesaret edemediği bir zamanda İslam dünyasının bilime olan katkılarını haykırabilen bir yapısı olması itibariyle önemli bir şahsiyettir, abide bir insandır” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı program, konuşmaların ardından ‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ belgeselinin gösterimiyle son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Hüyük’te belediye meclis toplantısı yapıldıHüyük’te belediye meclis toplantısı yapıldı
Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandıBozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Konya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Bilge Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya'da firari hükümlünün yurt dışına kaçışına yardım iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Konya'da firari hükümlünün yurt dışına kaçışına yardım iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya’da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Konya’da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.