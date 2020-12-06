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Sonbahar yapraklarıyla ’Evde Kal’ yazdılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Sonbaharın gelmesiyle Denizli’de ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı.

Sonbahar yapraklarıyla ’Evde Kal’ yazdılar

Sonbaharın gelmesiyle Denizli’de ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyen belediye personelleri, yapraklarla ’Evde Kal’ yazarak farkındalık oluşturmak istedi.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kışın gelmesiyle birlikte ağaçlar dallarındaki son yaprakları da döküyor. Ağaçlardan dökülen yaprakları toplayan Belediye temizlik personelleri korona virüs salgınına karşı bir farkındalığa imza attı. Ülkeyi saran korona virüse karşı en etkili yol olan “evde kal” mesajına çalışma ortamlarında hayat veren Temizlik İşleri personelleri, römork ile toplanan yaprakları, Belediye Havuz Tesisi alanına getirdi. Yaprakları park alanına döken temizlik görevlileri binlerce yaprakla önce kalp çizdi, ardından kalp içine “Evde kal” yazdı. Kendi iş alanlarında farkındalık oluşturmak istediklerini belirten personellerden 42 yaşındaki Orhan Ülker, “ Korona virüse kendi iş alanımızdan dikkat çekmek istedik. Ağaçlardan dökülen sararmış yapraklarla ‘evde kal’ mesajını yazarak farkındalık yapmak istedik. Zorunlu ihtiyaçlarımızın ardından kalan zamanımızı geçirmemiz için en güvenli alan evimiz. O yüzden evde kalamayız, evde kalmalısınız” dedi.

Sonbahar yapraklarıyla ’Evde Kal’ yazdılar

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