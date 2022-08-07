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"Sonunda bunu da yaptı!" Lionel Messi, yeni sezonun ilk maçında şapkadan tavşan çıkardı! Röveşata...

07.08.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 2022/23 sezonunu Clermont deplasmanında açtı. Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada PSG'nin ileri üçlüsü Neymar, Lionel Messi ve Sarabia'dan oluştu. Paris Saint-Germain, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken, müsabakaya Lionel Messi'nin attığı iki gol ve röveşatası damga vurdu. Arjantinli süperstarın attığı gol, sosyal medyada geniş yer buldu.

"Sonunda bunu da yaptı!" Lionel Messi, yeni sezonun ilk maçında şapkadan tavşan çıkardı! Röveşata...

Fransa Ligue 1'de ilk hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Clermont deplasmanına konuk oldu.

Gabriel Montpied Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PSG'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi, 38. dakikada Marquinhos, 80. ve 86. dakikalarda Lioel Messi kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG, sezona galibiyetle başladı ve 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sezonu puansız açan Clermont ise son sırada yer aldı.

PSG, gelecek hafta Montpellier'i konuk edecek. Clermont ise Reims deplasmanına gidecek.

LIONEL MESSI FIRTINASI

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Karşılaşmaya PSG'nin süperstarı Lionel Messi damgasını vurdu. Mücadelede takımının son iki golünü kaydeden yıldız futbolcu, attığı ikinci golde yaptığı röveşata vuruşla sosyal medyanın gündemine oturdu.

RÖVEŞATAYLA AĞLARI SARSTI

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Arjantinli futbolcu, müsabakanın 86. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu önce göğsüyle kontrol etti sonra ise röveşatayla ağları sarstı.

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"SONUNDA BUNU DA YAPTI"

Messi'nin bu golü sonrasında bazı futbolseverler, sosyal medyada "Tarih senin gibisini görmedi" ve "Sonunda bunu da yaptı" şeklinde yorumlarda bulundular.

İŞTE MESSI'NİN GOL VURUŞU

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi gol psg
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