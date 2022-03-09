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Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçına hazırlanıyor

09.03.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edeceği 23. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde yapılan antrenman, koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından savunma, smaç, sıçrama, manşet, servis ve blok hareketleriyle idman sona erdi.

Başantrenör Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son dört haftasına girilirken Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank'la peş peşe iki zorlu maç oynayacaklarını söyledi.

Bu hafta Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecekleri maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Bu maçın ardından Ankara'da, ligde oynadığı tüm maçları kazanan lider Halkbank ile karşılaşacağız. Bu maçlar bizim açımızdan oldukça zor geçecek. Ancak bu maçların herhangi birinden galibiyet alırsak, play off şansımız artacak. Öncelikle Fenerbahçe HDI Sigorta maçını düşünüyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağımız bu maçta rakibin galibiyet serisine son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorgun Spor Salonu'ndaki maç, 12 Mart Cumartesi saat 16.00'da oynanacak.

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