Sorgun Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, 8 Ocak'ta başlayacak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, açma germe, manşet pas, parmak pas, servis, smaç, blok, servis karşılama, savunma, top tutma, atak karşılama ve sıçrama hareketleriyle sona erdi.

Başantrenör Aksoy, AA muhabirine, bir haftalık dinlenmenin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısının son iki haftasında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"Ligin başında kendimize bir hedef belirlemiştik ve bu hedefi tutturduk. Özellikle son iki maçı kazanmamız, takımımızın moral ve motivasyonunu yükseltti. Bu motivasyonla oyuncularımız ikici yarı hazırlıklarına başladı. Şimdi 8 Ocak Cumartesi günü evimizde Tokat Belediye Plevne ile oynayıp, ardından Bingöl Solhanspor deplasmanına gideceğiz. Sonraki hafta da Altekma konuğumuz olacak. Hedefimiz bu üç maçı kazanıp, galibiyet serisini 5'e çıkararak, puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak."

