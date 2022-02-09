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Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor

09.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor mesaisi sürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde hafif koşu ile başlayan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Top atma, top tutma, manşet, servis, savunma, smaç, sıçrama ve blok hareketleriyle devam eden idman, yapılan maçın ardından sona erdi.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla yenilgi serisine son verip yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

Üst üste oynanan maçlar ve deplasmanlar nedeniyle oyuncuların yorgun düştüğünü belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yeniden yükselişe geçmek için bir galibiyete ihtiyacımız var. Yoğun maç temposu, uzak deplasmanlar, oyuncularımızın performanslarını olumsuz etkiledi. Geçen hafta sonu evimizde AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart'ı ağırladık. Maçta genel olarak iyi mücadele etmemize rağmen, rakibimizin üstün oyunu karşısında 3-1 yenilmekten kurtulamadık. Şimdi yine uzun bir yolculuk sonrasında Bursa deplasmanında mücadele edeceğiz. Rakibimizi evlerinde yenip üst sıralara çıkmak istiyoruz."

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor karşılaşması, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

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