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Sosyal Hizmet Uzmanı olmak için 62 kişi sınava girdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin sınavla alacağını duyurduğu üç Sosyal Hizmet Uzmanı başvuruları sonucunda sınava girmeye hak kazanan 67 kişiden 62’si sınava girdi.İzmit Belediye Başkanı Av.

İzmit Belediyesinin sınavla alacağını duyurduğu üç Sosyal Hizmet Uzmanı başvuruları sonucunda sınava girmeye hak kazanan 67 kişiden 62’si sınava girdi.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde çalışacağı teknik personellerini sınavla işe alma dönemi başlamış ve 29-31 Ocak 2020 tarihlerinde 3 adet Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için sınav yapılacağı duyurulmuştu. Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için 62 kişi Belsa Plaza’da gerçekleşen sınava girerek ter döktü.
Mülakat 14 Şubat’ta
Gözetmenler beraberin gerçekleşen sınav öncesinde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç sınava girecek adaylara bilgiler sunarak başarılar diledi. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alacak adaylar 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 10:00’da başlayacak olan mülakata çağıracaklar. Mülakat sonucunda 3 kişi belediye bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak göreve başlayacak.

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