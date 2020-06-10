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Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'dan acı haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Vine, Snapchat gibi platformlarında çektiği videolarla ünlenen sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'ın vefat haberini yakın arkadaşı Hakan Kakız duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'dan acı haber!

DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.

Acı haberi Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı DJ Hakan Kakız Instagram hesabından duyurdu.

hakan-kakız

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır.

Caner Çalışır, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

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