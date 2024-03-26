Sosyal medyada paylaşılan 'hakem toplantısı' videosu gündem oldu! Galatasaray-Antalyaspor maçı, Hugh Dallas ve Abdülkadir Bitigen...

Sosyal medya platformu X'te "lakeoftears1907" isimli bir hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştığını duyurdu. Bu videoda Hugh Dallas, hakem Abdülkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonuna VAR uyarısı pozisyonu izleyerek penaltı çalmasını sordu.

MONTAJ İDDİLARI DA ORTAYA ATILDI

Videonun ortaya çıkmasının ardından bir kesim videonun montaj olabileceğini vurgularken, bir kesim ise videonun kesinlikle doğru olduğunu savundu.

Sosyal medyada paylaşılan videodaki konuşma şu şekilde:

Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas: "Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle"

Hakem Abdülkadir Bitigen: "11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim"

Hugh Dallas: "Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun"

Abdülkadir Bitigen: "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum"

Hugh Dallas: "Niye bu kadar basit bir kontaktan ki bunun altı defalarca çizildi asla karışılmayacak diye. Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın? Hakemi baskı altında bıraktın"

VAR hakemi Özgür Yankaya: "Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm"

Hugh Dallas: "Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor"

VAR hakemi Özgür Yankaya: "Beklentiye göre yaptığını söylemiyorum. Neden yaptığımı halen sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Aklımda bir pozisyon vardı. Milli maçta oyuncumuz kendini atarak penaltı kazanmıştı. Aklımda o pozisyon vardı baya benziyordu"

Abdülkadir Bitigen: "VAR odasında olduğu için Özgür abiyi çok iyi anlıyorum . Ben teması net göremediğimi belirttim. Hücum oyuncusunu abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun müdahalesine mi bakacağız. Hücum oyuncuları her defasında abartıyor ama asıl önemli olan ayak mesafesindeki müdahale olmuyor mu"

Hugh Dallas: "Özet çok net basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz"







