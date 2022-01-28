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Sosyal medyada tartışma yaratan Türkan Şoray yorumu! Sizce kim haklı?

28.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından Fatma Girik'in vefat etmesiyle, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gündeme geldi. Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray için bir Twitter kullanıcısının, "Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya..." demesi tartışmaya sebep oldu. Bir kesim Şoray'ın yaş aldıkça oyunculuğunun zayıfladığını söylerken bir kesim de Sultan'ın oyunculuğunun her zaman başarılı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Sosyal medyada tartışma yaratan Türkan Şoray yorumu! Sizce kim haklı?

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 24 Ocak günü hayata veda eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Yaşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı olarak anılan Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit acı haberin ardından tekrar gündeme geldi.

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Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de. Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor." yorumuyla Twitter'da gündem olan Türkan Şoray, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kesim paylaşımı yapan kişiyi sert bir dille eleştirerek, TürkanŞoray'ın oyunculuğuna övgü yağdırırken, bir kesim de 'Sultan'ın yaş alması ve hastalığı sebebiyle eskisi gibi oyunculuk yapamadığı yönünde görüş bildirdi.

Siz Türkan Şoray'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz?

Siz Türkan Şoray'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz?
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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Türkan Şoray
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