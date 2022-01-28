Sosyal medyada tartışma yaratan Türkan Şoray yorumu! Sizce kim haklı?

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 24 Ocak günü hayata veda eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Yaşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı olarak anılan Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit acı haberin ardından tekrar gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de. Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor." yorumuyla Twitter'da gündem olan Türkan Şoray, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de. Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor. — altan (@littleiv3) January 27, 2022

Bir kesim paylaşımı yapan kişiyi sert bir dille eleştirerek, TürkanŞoray'ın oyunculuğuna övgü yağdırırken, bir kesim de 'Sultan'ın yaş alması ve hastalığı sebebiyle eskisi gibi oyunculuk yapamadığı yönünde görüş bildirdi.

Siz Türkan Şoray'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Evet Hayır

Türkan Şoray ciddi hastalıklarla başetmeye çalışıyor,karsjlastirdiginiz insanların oyunculuklarına diyecek yok ancak Türkan Sultan'a da haksızlık yapmayın.Turkan Şoray'i çıkarın Yeşilçam'dan ne kalır?? — Frappe'ningünlüğü (@FNingunlugu) January 28, 2022

Türk halkina sinemayi sevdiren insanlardan biridir türkan şoray. Oyunculugu kotüymüş! Kime göre neye göre? Haluk bilginer de tom hanks in yaninda tırt kalır.. hep daha iyisi vardir. Bize ne kattigina bakin. Türkan şoray idol dür iyi oyuncular onun figürani olur anca — sarp (@serbestdalisci) January 28, 2022

Tatlı hayat Türkan Şoray'ın ilk sesli kayıt yapılan dizisiymiş ve ezber konusunda sıkıntı yaşadığını anlattığı bir video izlemiştim. Gerçekten de izlerken hissediliyor bu sıkıntı fakat sorunun oyunculuğunda olmadığını İkinci bahar adlı dizini izleyerek anlayabilirsiniz. — kakashi sensei (@iremsenseii) January 28, 2022



