"Sosyal mesafeli" kampta buluşan doğaseverler doğal yaşamı öğreniyor

Yanlarında getirdikleri bahçe ürünleriyle yemek yapan kampçılar, tıbbi ve aromatik doğal ürünler konusunda uzman kimyager ve tarım mühendisinden bilgi alarak topladıkları bitkilerden çay yapıyor ve doğal koku üretiyor.

- "Doğa insana çok iyi geliyor"

Kimyager ve tıbbi aromatik bitki uzmanı Sevil Gülsoy Düzgün, AA muhabirine, "Sosyal Mesafeli Tıbbi Bitkiler Kampı"nda Türkiye'nin her noktasından insanların, sosyal mesafe kuralına uygun kamp kurup doğadaki bitkilerin nasıl kullanılacağını öğrendiğini söyledi.

Düzgün, özellikle koronavirüs döneminde doğadan nasıl faydalanabileceğini görmek istediklerini belirterek, "Burada doğadan toplanan aromatik tıbbi bitkileri tanıyoruz ve bu bitkilerin nasıl tüketilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Bu kamp, içinde bulunduğumuz dönemde moral kampı gibi oldu. İnsanlar kendilerini doğaya bırakmak istiyor. Hem sosyal mesafeyi koruyor hem de sosyalleşiyoruz." diye konuştu.

Kampa, Türkiye'nin birçok bölgesinden birbirini tanımayan doğaseverlerin katıldığını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Burada uzmanlarımız katılımcılara doğal ürünleri ve doğal ürünlerin nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyor. Doğadan topladığımız ürünler tüketilirken dikkat edilmesi gereken hususları öğretiyoruz. Doğa ve doğal ürünler insanın psikolojisine etki ediyor. Koronavirüs süreci, bunu daha iyi gösterdi. İnsanların doğaya ve doğal ürünlere ilgisi arttı. Ancak bunu bilinçli ve doğru şekilde yapmak gerekiyor. Bizler de bunun için buraya toplandık."