Southampton-Manchester City maçında rekor kırıldı

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti. 5,7 milyon kişi tarafından takip edilen karşılaşma Premier Lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

