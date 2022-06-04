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Sow'dan çarpıcı İsmail Kartal mesajı

04.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, görevinden ayrılan İsmail Kartal ile ilgili dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Sow'dan çarpıcı İsmail Kartal mesajı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı ve göreve Portekizli Jorge Jesus getirildi. İsmail Kartal camia önünde onore edilirken, sarı-lacivertlilere veda eden teknik adamla ilgili bir yorum da Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow'dan geldi.

SOW: "İSMAİL KARTAL, KALMAYI HAK ETTİN"

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsmail hoca iyi iş çıkardın, kalmayı hak ettin" ifadesini kullandı ve deneyimli teknik adama destek oldu.

FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATMIŞTI?

2011-2012 sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Sow, 2016-2017 sezonunda ise 16 milyon Euro'ya Al Ahli'ye satılmıştı. 1 yıl sonra da yeniden kiralık olarak Fenerbahçe'de oynadı. Golcü isim, Fenerbahçe'de 185 maçta 75 gol attı ve 32 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Moussa Sow, futbolculuk kariyeri boyunca 474 mücadelede 165 gol ve 52 asistlik performans sergiledi. Sow, 50 kez giydiği Senegal Milli Takımı'nda da 19 kez fileleri havalandırmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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