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Spor haberi: Okan Buruk'tan ilk açıklama! "Galatasaray ile..."

16.06.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da çözüm bekleyen konuların başında gelen teknik direktör belirsizliği için yeni başkan Dursun Özbek çalışmalarını sürdürüyor. Torrent ile yola devam etmesi beklenmezken, liste başı isimlerden olan Okan Buruk ile alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Okan Buruk flörtüne dair Buruk cephesinden yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Spor haberi: Okan Buruk'tan ilk açıklama! "Galatasaray ile..."

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen başkanlık yarışı sonrası Burak Elmas'ın ardından Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek olmuştu. Özbek ve yönetimi ilk olarak teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırmak isterken, takımı kime emanet edeceği merak konusuydu.

MOM

İLK KEZ KONUŞTU!

Teknik direktörlük koltuğu için liste başı isimlerden Okan Buruk'ın ismi Galatasaray ile anılmaya devam ederken Buruk cephesinden konuyla alakalı ilk kez bir açıklama geldi.

MOMMM

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Fanatik'e konuşan Buruk yaptığı açıklamada henüz Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Genç teknik adamın Sarı-Kırmızılı cepheden teklif gelmesi halinde imzaya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Okan hoca hatırlanacağı üzere 2020-2021 sezonunda Medipol Başakşehir'le, Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.


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Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
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