Spor lisesi ve pansiyonun yer alacağı stat inşaatında sona doğru

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, UEFA standartlarında yapılan yeni stadın inşaatında sona doğru yaklaşılırken, bünyesinde spor lisesi ve pansiyonun yer alacağı projenin kısa sürede Türk sporunun hizmetine sunulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapımına başlanılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Daha önce kaba inşaatı yüzde 95 seviyelerinde tamamlanan ve çimleri serilen stat, bir süre önce yapılan ikmal ihalesinin ardından 180 iş gününün ardından sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nda 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere, 554 araçlık otopark bulunuyor.

Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stat toplamda 90 bin metrekare üzerine kuruldu.

- Statta spor lisesi ve öğrenci pansiyonu olacak

Ordu Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne yapılan stadın eksik kalan işlerinin tamamlanması için ikmal ihalesinin yapıldığını söyledi.