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Spor lisesi ve pansiyonun yer alacağı stat inşaatında sona doğru

ORDU HABERLERİ  | 29.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Ordu'da UEFA standartlarında yapılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın kısa sürede Türk sporunun hizmetine sunulması planlanıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, UEFA standartlarında yapılan yeni stadın inşaatında sona doğru yaklaşılırken, bünyesinde spor lisesi ve pansiyonun yer alacağı projenin kısa sürede Türk sporunun hizmetine sunulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapımına başlanılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Daha önce kaba inşaatı yüzde 95 seviyelerinde tamamlanan ve çimleri serilen stat, bir süre önce yapılan ikmal ihalesinin ardından 180 iş gününün ardından sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nda 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere, 554 araçlık otopark bulunuyor.

Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stat toplamda 90 bin metrekare üzerine kuruldu.

- Statta spor lisesi ve öğrenci pansiyonu olacak

Ordu Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne yapılan stadın eksik kalan işlerinin tamamlanması için ikmal ihalesinin yapıldığını söyledi.

20 bin seyirci kapasiteli stadın yapılan son ihale ile çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, skorboard ve elektronik aksamlarının tamamlanacağı bilgisini veren Yavuz, statta 8 ferdi spor antrenman salonunun yanı sıra 12 derslikli spor lisesi ve 40 kişilik pansiyon da yapılacağı bilgisini verdi.

Yavuz, 180 iş gününde tamamlanacak stadın Ordu'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, projenin Ordu'ya yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da teşekkürlerini sundu.

- "Projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz"

Öte yandan, TFF 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur ise yeni stadın yapımını heyecanla beklediklerini belirterek, "Ordu şehri futbol potansiyeli olan bir şehir. Böylesine önemli bir şehirde yeni stadın yapımını da oldukça önemsiyoruz." dedi.

Projenin tamamlanmasını heyecan içerisinde beklediklerini aktaran Bodur, "İnşallah yeni statla birlikte yeni başarılara imza atacağız. Ordusporumuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu stat hem profesyonel ligdeki takımımıza hem de diğer tüm takımlarımıza hizmet verecek." diye konuştu.

Bodur, projenin Ordu'ya kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

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