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  4. Spor ve dans atölyelerine yoğun ilgi

Spor ve dans atölyelerine yoğun ilgi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için çalışmalarına devam ediyor.Vatandaşlarının fiziksel ve ruhsal sağlığına her zaman önem veren Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşlarının fiziksel ve ruhsal sağlığına her zaman önem veren Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında step, aerobik, zumba ve pilates, spor ve dans atölyeleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Atölyelere katılmak isteyen vatandaşlar için ön kayıt başvurularının devam ettiğini belirten yetkililer, başvuruların 17 Ocak 2020 Cuma Günü sona ereceği hatırlattı.
Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölyelere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın 6’ncı katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğü ile Erdal İnönü ve Selami Vardar Halk Merkezlerine başvurabilecekleri belirtildi.

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