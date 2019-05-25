Sporting Lizbon 5 - 4 Porto

Oeiras kentinde oynanan maçın 40. dakikasında Porto, Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Danilo Pereira'nın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi.
Uzatma bölümünde Bas Dost'un 101. dakikadaki golüyle Sporting Lizbon'un skoru 2-1 yaptığı mücadelede, Felipe 120. dakikada Porto adına eşitliği sağladı ve penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını müzesine götürdü.
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