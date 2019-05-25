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Sporting Lizbon 5 - 4 Porto

FUTBOL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

Portekiz Kupası finalinde Porto'yu penaltı atışlarıyla mağlup eden Sporting Lizbon, şampiyon oldu.

Sporting Lizbon 5 - 4 Porto

Oeiras kentinde oynanan maçın 40. dakikasında Porto, Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Danilo Pereira'nın 45. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sona erdi.

Uzatma bölümünde Bas Dost'un 101. dakikadaki golüyle Sporting Lizbon'un skoru 2-1 yaptığı mücadelede, Felipe 120. dakikada Porto adına eşitliği sağladı ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Sporting Lizbon, kulüp tarihinin 50. kupasını müzesine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
sporting lizbon porto

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