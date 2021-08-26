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Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Erzurum Valisi Okay Memiş'e ziyaret

26.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Erzurum Valisi Okay Memiş'e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Valilik binası yanındaki bahçede ağırladığı Hassen'e kent hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Sri Lanka ülkesi bizim için dost ve kardeş bir ülke. Aramızda biraz mesafe var ama gelişen teknolojiyle mesafeler iyice kısaldı. Erzurum'dan Sri Lanka'ya gitmek ve iş yapmak isteyecek çok iş adamı olacaktır. Sri Lanka'nın güçlü yönleri neyse biz onu alalım, bize özgü ne varsa biz de onları verelim. Yani iki ülke karşılıklı olarak ticaret işine girebiliriz. Turizm alanında da adımlar atabiliriz."

Büyükelçi Hassen de Malazgirt'teki kutlamalardan sonra Erzurum'a geldiğini söyledi.

Kenti sevdiğini anlatan Hassen, "Sri Lanka ile Türkiye arasında güzel bağlantılar kuruldu. İki ülke arasında özellikle iş ilişkileri gelişti ve bunun daha da çok gelişmesini istiyoruz. İki ülke arasında kardeş şehirler kurabiliriz. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirebilmek adında üniversitelere arasında rektörlerle toplantı yapılıp ilişkilerin daha iyiye doğru gitmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosu Fatih Yücelik'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Memiş, Hassen'e Erzurum'a özgü hediyeler verirken, Hassen de Memiş'e Sri Lanka'ya has çay hediye etti.

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