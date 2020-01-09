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  4. Stajyer avukatlar yemin ederek, mesleğe ilk adımlarını attı

Stajyer avukatlar yemin ederek, mesleğe ilk adımlarını attı

MERSİN HABERLERİ  | 09.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 18 stajyer avukat yemin ederek, mesleğe ilk adımlarını attı.

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 18 stajyer avukat yemin ederek, mesleğe ilk adımlarını attı. Yeşilboğaz, “Hukukçular, hukuk devleti mücadelesinde iyi sınav vermelidir. Hukuk kurallarına bağlı olarak mesleğinizi icra etmelisiniz, meslek yaşamlarınızı ettiğiniz yemine sadık kalarak sürdürmelisiniz” dedi.
Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreter Adnan Günbay, avukatlar ve aileler, stajyer avukatların ruhsat heyecanını paylaştı.
Tören öncesinde konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olarak varlığını sürdürebilmesi, ülkenin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ilerlemesi için verdikleri hukuk mücadelesini genç meslektaşlarıyla birlikte sürdürmeyi arzu ettiğini söyledi. Yeşilboğaz, “Türkiye’nin demokrasi sınavında zor anlar yaşadığı ve özellikle hukukçuların bu konuda iyi sınav vermediği çok zorlu bir süreçteyiz. Ama genç meslektaşlarımızla birlikte mücadele ederek, bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Hukukçular, hukuk devleti mücadelesinde iyi sınav vermelidir. Bir tek kendi vicdanlarınıza ve toplumun vicdanına hesap verebilin. En önemlisi de hukuk kurallarına bağlı olarak mesleğinizi icra etmelisiniz, meslek yaşamlarınızı ettiğiniz yemine sadık kalarak sürdürmelisiniz. Asla kimseye biat etmeyin” diye konuştu.
Dünün Türkiye’sinde yargının cemaatlerin eline geçmesi ve hukukçuların da buna biat etmesi nedeniyle toplum olarak 15 Temmuz darbe girişimini yaşadıklarını belirten Yeşilboğaz, “Umarım ülkemiz bu zorlu süreçleri bir daha yaşamaz. Buna en çok direnecek olan hukukçulardır. Cübbelerimizin hem cebi hem de düğmesi yoktur. Bağımsızlığınızı her daim koruyun. Kısa bir zaman için kayıp yaşayabilirsiniz ama uzun vadede hem sizler hem toplum hem de ülke kazanacaktır. Bir tek bu topluma, demokrasiye ve Cumhuriyetimize borçlarınız vardır. Sadece bu saikle yaşamanızı öneriyorum. Bu doğrultuda yaşadığınız sürece, tüm zorlukların üstesinden gelerek bu ülkeye borcunuzu ödemiş olacaksınız. Her zorlu anınızda Mersin Barosu olarak yanınızda olacağımızı beyan ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.
Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Avukatlık mesleğine resmi adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini Yeşilboğaz imzalayarak takdim etti.

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