Steven Nzonzi İstanbul'da

İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.
Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. (AA)
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