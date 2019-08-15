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Steven Nzonzi İstanbul'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2019 23:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferi için kulübü Roma ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Steven Nzonzi İstanbul'da

İstanbul Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. (AA)

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