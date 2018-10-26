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26 yaşında dünya devinin başkanı oldu

İTALYA HABERLERİ  | 26.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

Inter’in en büyük hissesine sahip Suning Holdings Group’un sahibi Zhang Jindong’un oğlu olan Steven Zhang, dünya devinin yeni başkanı oldu. Steven Zhang henüz 26 yaşında...

26 yaşında dünya devinin başkanı oldu

İtalya Serie A takımlarından Inter’in yeni başkanı 26 yaşındaki Steven Zhang oldu. Steven Zhang’dan önce Inter başkanlığını yürüten Erick Thohir, diğer işlerine ağırlık vermek için başkanlık görevinden ayrıldı.

Inter’de başkan yardımcılığı görevinde Javier Zanetti’nin devam edeceği belirtildi. Inter’in Genel Müdürü ise Alessandro Antonello oldu. Asıl adı Zhang Qingyang olan Steven Zhang Inter’in 21. başkanı oldu. Büyük yatırımlarla sezona giren Inter, Serie A'da 19 puanla 3. sırada bulunuyor.

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Steven Zhang inter

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