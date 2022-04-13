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'Stranger Things'in 4. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı

13.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıllık aranın ardından 'Stranger Things', 4. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 27 Mayıs 2022'de 2. ise 1 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak

'Stranger Things'in 4. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı

Netflix, orijinal dizisi 'Stranger Things'in 4. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. 'Stranger Things', 3 yıllık uzun bir sürenin ardından 4. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

'En İyi Drama Dizisi' dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Dizinin ilk bölümü, 27 Mayıs 2022'de 2. ise 1 Temmuz'da yayına girecek.

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'STRANGER THINGS 4' HAKKINDA

Hawkins'e korku, dehşet ve yıkım getiren Starcourt Savaşı'nın üzerinden altı ay geçmiştir. Savaşın sonuçlarıyla cebelleşen dostlarımız ilk kez birbirinden ayrı düşmüştür. Üstelik lise hayatının zorluklarıyla uğraşmak da işlerini hiç kolaylaştırmaz. Bu hassas dönemde ortaya çıkan doğaüstü yeni ve korkunç bir tehdit, dehşet verici bir gizemi beraberinde getirir. Bu gizem çözüldüğü takdirde Baş Aşağı Dünya kabusu nihayet son bulabilecektir.

2016'da yayına girmesinden bu yana dünya çapında büyük ilgi gören Stranger Things, 65'i aşkın ödül kazandı ve 175 ödüle aday gösterildi. Bu ödüller arasında Emmy'ler, Altın Küre ödülleri, Grammy'ler, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Yılın Dizisi ödülü, People's Choice Ödülleri, MTV Film ve Televizyon Ödülleri, Teen Choice Ödülleri ve diğer pek çok ödül bulunuyor.
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En İyi Drama Dizisi dalında üç kez Emmy'ye aday gösterilen Stranger Things, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından birisi. Dizinin 3. sezonu 582 milyon saat izlenme elde ederek Netflix Top 10 listelerinin 'En Popüler İngilizce Dizi' kategorisinde 2. sırada yer alırken 2. sezon da 427 milyon saat izlenmeyle Netflix listelerinde 10 numarada.

Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Stranger Things'in yapımcılığını Monkey Massacre Productions ve 21 Laps Entertainment üstleniyor. Dizinin baş yapımcıları ise Duffer Kardeşler ile birlikte 21 Laps Entertainment'dan Shawn Levy ve Dan Cohen ile Iain Paterson.


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Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi
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