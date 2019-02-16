Stuttgart 1 - 3 RB Leipzig (Bundesliga)

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, konuk ettiği Leipzig'e 3-1 yenildi.
Leipzig'in gollerini 6. ve 74. dakikalarda Yussuf Poulsen ve 68. dakikada Marcel Sabitzer atarken, ev sahibi ekibin tek golü 16. dakikada penaltıdan Steven Zuber'den geldi.
Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Leipzig, 41 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı ve düşme hattından çıkamadı.
Bugün ayrıca Wolfsburg sahasında Mainz 05'i 3-0'lık skorla geçerken, Schalke 04-Freiburg maçı da golsüz berabere sonuçlandı.
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