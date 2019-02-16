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Stuttgart 1 - 3 RB Leipzig (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 16.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Vfb Stuttgart ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig, 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Stuttgart 1 - 3 RB Leipzig (Bundesliga)

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, konuk ettiği Leipzig'e 3-1 yenildi.

Leipzig'in gollerini 6. ve 74. dakikalarda Yussuf Poulsen ve 68. dakikada Marcel Sabitzer atarken, ev sahibi ekibin tek golü 16. dakikada penaltıdan Steven Zuber'den geldi.

Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Leipzig, 41 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı ve düşme hattından çıkamadı.

Bugün ayrıca Wolfsburg sahasında Mainz 05'i 3-0'lık skorla geçerken, Schalke 04-Freiburg maçı da golsüz berabere sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
stuttgart RB Leipzig Ozan Kabak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Pen6 maker Kabak AL2’ye.
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