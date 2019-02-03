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Stuttgart 2 - 2 Freiburg (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 03.02.2019 23:24 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasındaki mücadele Mercedes-Benz Arena'da oynandı. Stuttgart - Freiburg maçı, 90+4. dakikada gelen golün ardından 2-2 sona erdi.

Stuttgart 2 - 2 Freiburg (Bundesliga)

Bundesliga'nın 20. haftasında Stuttgart, sahasında Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Evsahibi ekibin gollerini 75'te Insua ve 83'te Didavi attı. Freiburg'un sayılarını 4'te Heberer ve 90+4'te Niederlechner kaydetti.

89'da Mario Gomez'in atılmasıyla 10 kişi kalan Stuttgart'ta Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Genç oyuncu 62. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Stuttgart 15 puanla 16. basamakta kalırken, Freiburg ise 22 puana yükseldi. Bundesliga'nın 21. haftasında Freiburg evinde Wolfsburg'u konuk edecek, Stuttgart ise deplasmanda Düsseldorf'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak stuttgart

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