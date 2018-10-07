Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Stuttgart, Bundesliga'da oynadığı 7 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile son sırada yer alıyordu. Tayfun Korkut, daha önce görev aldığı Hannover 96, Kaisersalutern, Leverkusen'de de başarılı olamamıştı.
Tayfun Korkut'un takım başına puan ortalamaları ise şöyle:
Hannover 96 - 47 maç, 1,17 puan
Kaiserslautern - 18 maç, 1,06 puan
Leverkusen - 12 maç, 1 puan
Stuttgart - 22 maç, 1,64 puan
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