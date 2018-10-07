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Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

ALMANYA HABERLERİ  | 07.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

VfB Stuttgart, Hannover yenilgisi sonrası teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Stuttgart, Bundesliga'da oynadığı 7 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile son sırada yer alıyordu. Tayfun Korkut, daha önce görev aldığı Hannover 96, Kaisersalutern, Leverkusen'de de başarılı olamamıştı.

Tayfun Korkut'un takım başına puan ortalamaları ise şöyle:

Hannover 96 - 47 maç, 1,17 puan
Kaiserslautern - 18 maç, 1,06 puan
Leverkusen - 12 maç, 1 puan
Stuttgart - 22 maç, 1,64 puan

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart hannover tayfun korkut Ilija Araric Cherundolo

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