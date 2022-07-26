Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Beyza Işık, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

Yaz tatillerinde denize girmekten korkan Beyza Işık, bu korkusunu yenmek için 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübünde çalışmalara başladı.

Yüzmeyi öğrendikten sonra havuzdan kopamayan Işık, geçen 6 yılda birçok müsabakaya katılarak başarılı dereceler elde etti.

Işık, son olarak Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre kelebek ile 400 metre karışık kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

- Işık: "Çalışmanın meyvesini almak çok güzel"

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzme korkusunu yenmek için başladığı sporda Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yüzmeye başlayınca suyu çok sevdiğini ve bir daha bırakmak istemediğini anlatan Işık, arkasından başarılar da gelince daha çok çalıştığını anlattı.

Sivas'ta düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi olduğunu anlatan Işık, "Hedefim 2024 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için çok çalışıyorum. Başarılar gelince öz güvenim de geliyor. Çalışmanın meyvelerini almak çok güzel bir şey." diye konştu.

Işık, başarısında büyük emekleri olan ve her zaman kendisine destek veren başta ailesi olmak üzere hocalarına teşekkür etti.



