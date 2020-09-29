YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Suadiye pazarı yenikent çarşısında hizmete başlıyor

Suadiye pazarı yenikent çarşısında hizmete başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi tarafından Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 02 Ekim Cuma günü hizmet vermeye başlayacak.Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı.

Kartepe Belediyesi tarafından Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 02 Ekim Cuma günü hizmet vermeye başlayacak.
Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı. Suadiye ve Çepni Mahallelerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 4 bin 834 m2 alan üzerine projelendirildi. Kent çarşısı bin 545 m2 kapalı alanı, 241 m2 hizmet alanı, toplamda bin 786 m2 alanda hizmet verecek. Çepni Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda toplam 46 araçlık otopark alanı ve pazar içerisinde toplam 108 adet tezgah açılabilecek. Karşılıklı tezgahlar arası dolaşma koridor genişliği ise 3.5 metre olarak planlanırken, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alış veriş yapmalarına imkan sağlanıyor.
Pazar alanında hizmet alanı olarak planlanan 241 m2 alanda bay, bayan, engelli lavabo, bay-bayan şadırvan ve mescit, çay ocağı, zabıta odası, bebek bakım odası yer alacak. Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı tezgah açacak esnafların rahat ulaşımı ve ürünlerini indirmek için ulaşım yollarında da düzenleme yapıldı. Tüm hazırlıkları tamamlanan Çepni-Suadiye Kent Çarşısı ilk kez 02 Ekim günü her hafta Cuma günleri Suadiye Mahallesi’nde kurulan pazara ev sahipliği yaparak, Kartepeliler’e hizmet vermeye başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:56
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Sahil Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Körfez Eczanesi
Korfez
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Gözde Eczanesi
Derince
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor
Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.