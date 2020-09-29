Suadiye pazarı yenikent çarşısında hizmete başlıyor

Kartepe Belediyesi tarafından Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 02 Ekim Cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı. Suadiye ve Çepni Mahallelerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 4 bin 834 m2 alan üzerine projelendirildi. Kent çarşısı bin 545 m2 kapalı alanı, 241 m2 hizmet alanı, toplamda bin 786 m2 alanda hizmet verecek. Çepni Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda toplam 46 araçlık otopark alanı ve pazar içerisinde toplam 108 adet tezgah açılabilecek. Karşılıklı tezgahlar arası dolaşma koridor genişliği ise 3.5 metre olarak planlanırken, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alış veriş yapmalarına imkan sağlanıyor.

Pazar alanında hizmet alanı olarak planlanan 241 m2 alanda bay, bayan, engelli lavabo, bay-bayan şadırvan ve mescit, çay ocağı, zabıta odası, bebek bakım odası yer alacak. Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı tezgah açacak esnafların rahat ulaşımı ve ürünlerini indirmek için ulaşım yollarında da düzenleme yapıldı. Tüm hazırlıkları tamamlanan Çepni-Suadiye Kent Çarşısı ilk kez 02 Ekim günü her hafta Cuma günleri Suadiye Mahallesi’nde kurulan pazara ev sahipliği yaparak, Kartepeliler’e hizmet vermeye başlayacak.



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