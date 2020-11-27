YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SUBÜ bünyesinde Pamukova kendi yöresel süt ürünlerini üretecek

SUBÜ bünyesinde Pamukova kendi yöresel süt ürünlerini üretecek

SAKARYA HABERLERİ  | 27.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yenilenen Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı’nda yöresel süt ürünleri Ar-Ge ve üretim denemeleri başladı.SUBÜ Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı yenilendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yenilenen Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı’nda yöresel süt ürünleri Ar-Ge ve üretim denemeleri başladı.
SUBÜ Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı yenilendi. Tesiste akademisyen ve öğrencilerin yapacağı Ar-Ge çalışmalarıyla yöresel ürünler geliştirilecek ve üretilecek. Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, tesisin yenilenmesinde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın önemli bir rolü olduğunu belirtti.
Yenilenen Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı’nın eğitim faaliyetlerindeki önemine değinen Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, “Burada hem akademisyenlerimiz ders uygulamalarını aktif olarak yapabilecek hem de +1 Eğitim Modeli kapsamında iş yeri uygulamasındaki öğrencilerimiz üretim tecrübesi ve uygulama beceresi kazanacak. Süt Ürünleri Üretim Tesisimiz ayrıca Pamukova’nın yöresel süt ürünlerinin Ar-Ge ve üretim çalışmalarının yürütülmesi bakımından önem arz ediyor. Ar-Ge çalışmalarının ardından önümüzdeki zamanlarda ürün standardizasyonu sağlayarak bölgeden toplayacağımız sütlerle yöresel peynir, yoğurt ve benzeri ürünleri üreterek hem çiftçimize destek olmayı hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı Sorumlusu Öğretim Görevlisi Mehmet Güldane, “Bu tesisimizde Pamukovalı çiftçilerimizden soğuk zincirle tedarik ettiğimiz kaliteli sütlerin platform testini uyguladıktan sonra pastörizasyon normlarına uygun olarak işleyerek ve düşük oranda katkı maddesi kullanarak işletme sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun şekilde doğala yakın yöresel süt ürünleri üretmeyi amaçlıyoruz. Üretilen bu ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak için gerekli altyapıya sahip laboratuvarlarımız da bulunuyor. Böylelikle hem yöresel hem de güvenle tüketilebilecek, katma değeri yüksek süt ürünlerini geliştirecek ve üreteceğiz. Tüm bu aşamalarda hem ilgili gıda mühendisi hocalarımız hem de öğrencilerimiz yer alacak. Üniversitemizin misyonuna uygun bir eğitim vereceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:51
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:04

Sakarya Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Ayşegül Eczanesi
Adapazari
Emirhan Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Sena Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.