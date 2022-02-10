Sudan'da eski iktidar koalisyonunun üst düzey isimleri gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) önde gelen bazı isimleri gözaltına alındı.

Başkent Hartum'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sudan Kongre Partisi lideri Ömer Digeyr, koalisyon sözcüsü Vecdi Salih ve eski "Beşir Rejiminin İzlerinin Ortadan Kaldırılma Komitesi" Genel Sekreteri Osman et-Tayyib'in gözaltına alındığını duyurdu.

Digeyr, geçiş dönemine dönülmesi için tüm devrimci güçleri tek cephe oluşturmaya çağırdı.

Sudan Kongre Partisi, dün, eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf'un da gözaltına alındığını açıklamıştı..

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak'ta görevinden istifa etmişti.



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