YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

27.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı.

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Hastaneye ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Geren hasta kabulüne başladı.
Dr. Geren hastanede poliklinik hizmete vermeye başlayarak hasta kabulüne başladı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Şuhut Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. 2 yıldır Şuhut Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı boşluğu yeni atanan Geren ile dolduruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Ece Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı

Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.