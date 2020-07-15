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Şuhut’ta 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.07.2020 18:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip mevlid-i şerif okutulmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.Şuhut Ulu Camii’nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETO)’nün 15 Temmuz 2016’da ki hain darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlid-i şerif okutulmasının ardından ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip mevlid-i şerif okutulmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.
Şuhut Ulu Camii’nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETO)’nün 15 Temmuz 2016’da ki hain darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlid-i şerif okutulmasının ardından ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti yapıldı. Programa Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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İmsak
03:52
Sabah
05:38
Öğle
13:09
İkindi
17:03
Akşam
20:29
Yatsı
22:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Afyon Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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