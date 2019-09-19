Şükrü Özyıldız kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Son yıllarda ekranların en beğenilen oyuncularından biri olan Şükrü Özyıldız’ın kalabalık bir hayran kitlesi var. Her geçen gün hayranları arasına yeni katılanlar oyuncunun boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi gibi genel veya magazinsel bilgileri araştırıyorlar. Biz de sizin için Şükrü Özyıldız ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. YAŞI

18 Şubat 1988 doğumlu olan Şükrü Özyıldız, 2019 itibari ile 31 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Kova’dır. BOYU

Şükrü Özyıldız’ın boyu 1.90 metredir. (Bazı kaynaklarda 1.85) KİLOSU

Oyuncunun kilosu çeşitli kaynarklarda 80 ila 82 kilo olarak geçmektedir. NERELİ

İzmir doğumlu olan Şükrü Özyıldız’ın annesi Rum, babası da Karadenizli’dir. GÖZ RENGİ

Kahverengi. DİZİLERİ

Şükrü Özyıldız’ın rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır: Derin Sular (2011) = Toprak - Yardımcı Karakter

Uçurum (2012) = Avukat Tolga - Yardımcı Karakter

Çalıkuşu (2013) = Murat – Hekim, Yardımcı Karakter

Benim Hala Umudum Var (2013-2014) = Ozan - Başrol

Şeref Meselesi (2014) = Emir - Başrol

Tatlı Küçük Yalancılar (2015) = Eren - Başrol

Kış Güneşi (2016) = Efe/Mete - Başrol

Çoban Yıldızı (2017) = Seyit - Başrol

Nefes Nefese (2018) = Yusuf Alacan FİLMLERİ

Şükrü Özyıldız’ın rol aldığı filmler ve bu filmlerde canlandırdığı karakterler şunlardır: Neva (2013) = Ilgın - Başrol

Sevimli Tehlikeli (2015) = Zarok - Başrol

Her şey Aşktan (2016) = Burak - Başrol

Ekşi Elmalar (2016) = Özgür - Başrol

Cebimdeki Yabancı (2018) = Bora - Başrol SAHNE Oyuncu şu an Alice harikalar Diyarı müzikalinde Mad Hatter (Şapkacı) karakterini canlandırmaktadır.

INSTAGRAM HESABI

Sanatçının onaylı yani resmi Instagram hesabı “sukruozyildiz” adınadır. Instagram hesabında genellikle yaptığı çalışmalardan, yapımlardan, setten vb. Fotoğraflar; zaman zaman da günlük hayatından kareler paylaşmaktadır. 2019 Eylül ayı itibari ile 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. https://www.instagram.com/sukruozyildiz/?hl=tr SEVGİLİSİ

Şükrü Özyıldız’ın şu an Alice Müzikali’nde rol olan dansçı Huri Murphy ile aşk yaşıyor. Oyuncu daha önce Rabia Yaman ile nişanlanmış ama çift 2018’de ayrılmıştı. ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ’IN VİKİPEDİ SAYFASI

Sanatçının vikipedi sayfasında özel yaşımı ve kariyerinden detaylar ile filmografisi yer almaktadır. “Şükrü Özyıldız; 18 Şubat 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizlidir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir.