Şükrü Özyıldız kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Son yıllarda ekranların en beğenilen oyuncularından biri olan Şükrü Özyıldız’ın kalabalık bir hayran kitlesi var. Her geçen gün hayranları arasına yeni katılanlar oyuncunun boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi gibi genel veya magazinsel bilgileri araştırıyorlar. Biz de sizin için Şükrü Özyıldız ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.
YAŞI
18 Şubat 1988 doğumlu olan Şükrü Özyıldız, 2019 itibari ile 31 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Kova’dır.
BOYU
Şükrü Özyıldız’ın boyu 1.90 metredir. (Bazı kaynaklarda 1.85)
KİLOSU
Oyuncunun kilosu çeşitli kaynarklarda 80 ila 82 kilo olarak geçmektedir.
NERELİ
İzmir doğumlu olan Şükrü Özyıldız’ın annesi Rum, babası da Karadenizli’dir.
GÖZ RENGİ
Kahverengi.
DİZİLERİ
Şükrü Özyıldız’ın rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır:
FİLMLERİ
Şükrü Özyıldız’ın rol aldığı filmler ve bu filmlerde canlandırdığı karakterler şunlardır:
SAHNE
Oyuncu şu an Alice harikalar Diyarı müzikalinde Mad Hatter (Şapkacı) karakterini canlandırmaktadır.
INSTAGRAM HESABI
Sanatçının onaylı yani resmi Instagram hesabı “sukruozyildiz” adınadır. Instagram hesabında genellikle yaptığı çalışmalardan, yapımlardan, setten vb. Fotoğraflar; zaman zaman da günlük hayatından kareler paylaşmaktadır. 2019 Eylül ayı itibari ile 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.
https://www.instagram.com/sukruozyildiz/?hl=tr
SEVGİLİSİ
Şükrü Özyıldız’ın şu an Alice Müzikali’nde rol olan dansçı Huri Murphy ile aşk yaşıyor. Oyuncu daha önce Rabia Yaman ile nişanlanmış ama çift 2018’de ayrılmıştı.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ’IN VİKİPEDİ SAYFASI
Sanatçının vikipedi sayfasında özel yaşımı ve kariyerinden detaylar ile filmografisi yer almaktadır.
“Şükrü Özyıldız; 18 Şubat 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizlidir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizide görülmüştür.
2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.
2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır.”
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