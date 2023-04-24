Sulama kanalına devrilen araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Kaza, merkeze bağlı Hemite köyü ile Kırmacılı köyü arasındaki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Kocadallı (71) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına devrilen araçtan İsmail ile eşi Hüsne Kocadallı (71) ve Fatma Yel’i (67) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocadallı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yapan araçtan yaralı olarak kurtarılan Fatma Yel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kocadallı çiftin cenazesi Kadirli ilçesine götürüldü. Çiftin cenazesi Tapu Tepesi mezarlığında kılınan cenaze namasının ardından toprağa verildi

