YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Sulama kanalına devrilen araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Sulama kanalına devrilen araçta hayatını kaybeden çift toprağa verildi

24.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta hayatını kaybeden İsmail ve Hüsne Kocadallı çifti, Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, merkeze bağlı Hemite köyü ile Kırmacılı köyü arasındaki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Kocadallı (71) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına devrilen araçtan İsmail ile eşi Hüsne Kocadallı (71) ve Fatma Yel’i (67) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocadallı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yapan araçtan yaralı olarak kurtarılan Fatma Yel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kocadallı çiftin cenazesi Kadirli ilçesine götürüldü. Çiftin cenazesi Tapu Tepesi mezarlığında kılınan cenaze namasının ardından toprağa verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de liselilerin ürettiği elektrikli araç "Pars 2023", TEKNOFEST'te yarışacakOsmaniye'de liselilerin ürettiği elektrikli araç "Pars 2023", TEKNOFEST'te yarışacak
Ayvalık’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuAyvalık’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Malatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandıMalatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:24
Yatsı
20:46

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Deniz eczanesi
Kadirli
Abi hayat eczanesi
Merkez
Kahraman eczanesi
Merkez
Ozan eczanesi
Kadirli
Okur eczanesi
Merkez
Uğur eczanesi
Bahce
Namli eczanesi
Duzici
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.