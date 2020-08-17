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Sular çekilince soluğu orada aldılar

EDİRNE HABERLERİ  | 17.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Edirne’de bulunan Tunca Nehri’nin suyunun aktığı şelalede yaşanan kuraklığı fırsata çeviren birçok vatandaş, şelalede yürüyüp fotoğraf çekildi.Edirne’de kış ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi.

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Edirne’de bulunan Tunca Nehri’nin suyunun aktığı şelalede yaşanan kuraklığı fırsata çeviren birçok vatandaş, şelalede yürüyüp fotoğraf çekildi.
Edirne’de kış ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri’nin su seviyesi bugünlerde ise 5 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Kaynağını Tunca Nehri’nden alan Edirne’nin Değirmenyeni köyü bölgesindeki şelaleden de kuraklık nedeniyle akan suyun oranında ciddi düşüş yaşandı. Suyun az miktarda akmasını fırsata çeviren birçok vatandaş, fotoğraf çekilmek ve suyun içinde yürüyüş yapmak için soluğu şelalede aldı.
Şelalenin yan kısmında piknik yaparak güzel vakit geçiren vatandaşlar ardından şelalede yürüyüş yaptı ve fotoğraf çekti.

Sular çekilince soluğu orada aldılar

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