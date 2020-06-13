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Süleymanpaşa İskelesinin aksesuarları, belediye bünyesinde üretiliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre kazandırılmaya hazırlanan Süleymanpaşa İskelesi, hizmete girmek için gün sayıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre kazandırılmaya hazırlanan Süleymanpaşa İskelesi, hizmete girmek için gün sayıyor. İskele üzerinde yürütülen çalışmaların tamamına yakını Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde, belediyenin öz kaynakları ve personeli ile gerçekleştiriliyor.
İskele için yapılan hazırlık ve imalat çalışmalarını günbegün yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyenin kendi imkânları ile gerçekleştirebileceği tüm işleri kendi bünyeleri içinde çözüme kavuşturmaya özen gösterdiklerini ifade etti.
İskele çalışmalarının hız kesmeden sürdüğüne değinen Başkan Yüksel, “Belediyemizin kaynakları bizim için çok değerli ve bu kaynakları en verimli şekilde kullanarak vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Bu düşünce ile Süleymanpaşa İskelemizde kullanacağımız dekoratif elemanları, korkulukları, kent mobilyalarını ve diğer ürünleri kendi atölyelerimizde üretiyoruz. Şu an üretimini yaptığımız ahşap kafesli aydınlatmalar, çok yakında Süleymanpaşa İskelemize renk katacak. Eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarda, tepeden tırnağa yenileyerek şehrimize kazandıracağımız iskelemizi, Süleymanpaşa’mıza yakışan yeni bir yaşam alanına dönüştürmek üzere durmaksızın çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

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