Süleymanpaşa’da su kesintisi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Süleymanpaşa ilçesinde “İçme Suyu Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü çalışma yapılacağından 8 mahalleye 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 06:00-23:59 saatleri arasında su verilemeyeceği açıklandı.

TESKİ’den yapılan açıklamada, “Süleymanpaşa ilçesinde “İçme Suyu Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü çalışma yapılacaktır. Bu çalışmaya bağlı olarak, 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 06:00 - 23:59 saatleri arasında; Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Eski Cami-Orta Cami, Yavuz, Ertuğrul, Altınova, 100. Yıl Mahallelerine su verilemeyecektir. Abonelerimizin gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. Not: Su kesintisi / Arıza onarımı tamamlandıktan sonra suyun abonelere ulaşması ev veya iş yerlerinin konumuna ve arızanın boyutuna bağlı olarak birkaç saat farklılık gösterebilir” denildi.

