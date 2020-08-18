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Süleymanpaşa’da su kesintisi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Süleymanpaşa ilçesinde “İçme Suyu Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü çalışma yapılacağından 8 mahalleye 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 06:00-23:59 saatleri arasında su verilemeyeceği açıklandı.TESKİ’den yapılan açıklamada, “Süleymanpaşa ilçesinde “İçme Suyu Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü çalışma yapılacaktır.

Süleymanpaşa’da su kesintisi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Süleymanpaşa ilçesinde “İçme Suyu Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü çalışma yapılacağından 8 mahalleye 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 06:00-23:59 saatleri arasında su verilemeyeceği açıklandı.
TESKİ’den yapılan açıklamada, “Süleymanpaşa ilçesinde “İçme Suyu Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması” sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü çalışma yapılacaktır. Bu çalışmaya bağlı olarak, 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 06:00 - 23:59 saatleri arasında; Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Eski Cami-Orta Cami, Yavuz, Ertuğrul, Altınova, 100. Yıl Mahallelerine su verilemeyecektir. Abonelerimizin gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. Not: Su kesintisi / Arıza onarımı tamamlandıktan sonra suyun abonelere ulaşması ev veya iş yerlerinin konumuna ve arızanın boyutuna bağlı olarak birkaç saat farklılık gösterebilir” denildi.

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İnan Eczanesi
Kapakli
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şahin Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Suleymanpasa
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Erkan Eczanesi
Suleymanpasa
Dürüst Eczanesi
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