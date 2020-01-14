Sultangazi Belediyesi "Sosyal Destek Kart" uygulaması başlattı

"Belediyemizin bir aşevi uygulaması vardı ve burada günlük bin 100 kişilik yemek çıkarılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyordu. Mahallelere giden yemekler ihtiyaç sahipleri tarafından alınıyordu. Biz bu yöntemin yanlış olduğuna karar verdik. Çünkü ihtiyaç sahibi el uzatmamız gereken, gönlüne girmemiz gereken insanları bir yere toplayarak, 'Bakın biz size herkesin içinde yemek veriyoruz' demenin yanlış olduğunu düşünerek yola çıktık. Sonra bu işin israf tarafını da gördük. Her gün bin 100 kişiye yemek dağıtılan yemeğin de israf olduğunu tespit ettik."

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan günlük sıcak yemek yardımı ve aşevi hizmetlerinin istenilen sonucu vermediğine vurgu yapan Başkan Dursun, şunları söyledi:

Sultangazi Belediyesince hayata geçirilen ve ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri "Sultangazi Sosyal Destek Kartı" uygulamasının tanıtımı Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu'nda yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapabilmeleri için kredi kartı özelliği olan "Sultangazi Sosyal Destek Kartı" uygulamasını başlattı.

Bu nedenlerle aşevi hizmetlerine son vererek burada kullanılacak kaynağı ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanımlı kredi kartı sistemine çevirmeye karar verdiklerini anlatan Başkan Dursun, "Bir kart oluşturalım ve bunu bir kredi kartı formuna dönüştürelim. Her gün yemek vermektense vatandaşlarımız ihtiyaçlarını yemek olabilir, farklı ihtiyaçları olabilir bu formata dönüştürelim dedik." dedi.

Başkan Dursun, belediyeye ait tüm aşevlerinin kapatıldığını, ancak evinden çıkamayacak kadar hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik sıcak yemek yardımının ise bir firma üzerinden devam ettirildiğini vurguladı.

Vakıfbank kredi kartı özelliği olan "Sultangazi Sosyal Destek Kartı"na ihtiyaç sahibi vatandaşların durumuna göre aylık 300 ila 1000 lira arasında yükleme yapılacağını söyleyen Başkan Abdurrahman Dursun, "Bu harcamalar belediyemiz tarafından dikkatle incelenecek. Kötü amaçlı kullanım yapıldığı tespit edilirse kart bloke edilecek." dedi.

"Sultangazi Sosyal Destek Kartı" almak isteyen vatandaşlar, Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Belediye tarafından yapılan incelenme sonucunda maddi durumunun yerinde olmadığı tespit edilen vatandaşlar bu hizmetten faydalanabilecek.

