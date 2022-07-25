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Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

25.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de evlilik vaadiyle kendisinden para ve altın aldığını iddia ettiği kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir park içerisinde A.O. (34) isimli kadın yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi tarafından bıçaklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli A.K'yi (57) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.K'nin ifadesinde, 4 ay önce tanıştığı A.O'nun kendisinden evlenmek vaadiyle 1 tam altın, 1 çeyrek altın ve 500 lira para aldığını iddia etti.

Olay günü gördüğü A.O'yu bu yüzden bıçakladığını savunan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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