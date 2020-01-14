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  4. Sultangazi’de sosyal destek kartı tanıtıldı

Sultangazi’de sosyal destek kartı tanıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi’nin ilçede tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı ’Sosyal Destek Kartı’ düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi’nin ilçede tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı ’Sosyal Destek Kartı’ düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Uygulama ile kartların verildiği bin 200 aileye düzenli 400-900 TL arasında para yatırılacak.
Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen lansmana Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un yanı sıra protokol, ilçedeki muhtarlar ve birçok basın mensubu katıldı. Kart ile ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak 400-900 TL arasında para yatırılacak. Ayrıca Sosyal destek kartları post cihazının geçtiği her yerde kullanılabilecek.Sosyal Destek Kartı sahip olabilmek isteyen vatandaşların ilçelerdeki muhtarlardan aldıkları gelir belgesi ile Sultangazi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekecek.

“Kartlar ev hanımlarına tanımlanıyor”
Daha önce ilçede ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aş evlerindeki israftan dolayı ihtiyaç sahiplerine bir kart desteği sağlamaya karar verdiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Daha önce bir aş evimiz vardı. Bu aş evinde yaklaşık bin 100 kişiye her gün yemek dağıtılırdı. Ve belirli mahallelere toplu olarak dağıtılırdı. Bu yöntemin doğru olmadığını düşünerek Sosyal Destek Kartı ile ilgili çalışmaya başladık. Sosyal Destek Kartı’mız bir kredi kartı niteliğindedir. Bu destek kartı ile yaklaşık bin 200 ailemize tanımladık. Bu ailelerin kartlarına 400-900 TL para tanımlıyoruz. İhtiyaç sahibinin bu parayı istediği yerde harcaması mümkün. Sigara ve alkol konusunda kırmızı çizgimiz var. Bir yazılımımız var bunları ölçüyor. Bu kartta farklı harcamalar var diye bizi uyarıyor. O zaman 2 defa uyarıyoruz. Bu uyarılara rağmen aile gıda dışında bir harcama yaparsa kartı iptal ediyoruz. Kartlar ev hanımlarına tanımlanıyor. O evin ihtiyaçlarını bu kartla sağlamış olacaklar. Sosyal İşlerimiz gidip aileyi bizzat evinde ziyaret edecek” diye konuştu.

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