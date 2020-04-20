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SULTANGAZİ'DEKİ KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.04.2020 23:17 | Son Güncelleme

Sultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler istikameti Fenertepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, süratli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü makas atarak önündeki TIR'ın sağından geçmeye çalıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bu sırada ikaz lambaları açık halde emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet şeridinde bekleyen otomobil havaya savruldu. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Yaşanan kazayı başka bir sürücü saniye saniye kaydetti. Görüntülerde otomobilin TIR'ın sağından geçmeye çalışırken, emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile ve TIR'a çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
(CEP TELEFONU)
- Otomobilin TIR'ın sağından geçerken başka araca çarpması
- Arkadan darbe alan otomobilin havaya savrulması
(AKTÜEL)
- Kazanın yaşandığı yoldan aktüel

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