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Sultangazili gençler, e-spora kolayca erişebilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi Hizmet Tesisi’nin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi Hizmet Tesisi’nin yapımı hız kesmeden devam ediyor. Tesisin en kısa sürede halkın hizmetine açılması planlanıyor.
Sultangazi Belediyesi, vatandaşın farklı ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği Eski Habipler Mahalle Tesisi’nin inşaatına devam ediyor. Tesis, binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılamasının yanı sıra gençlere sosyalleşebilecekleri alanlar da oluşturuyor.
Tesis, fonksiyonlarıyla vatandaşın birçok ihtiyacını karşılayacak. Tesiste 4 mevsim doyasıya yüzmek isteyenler için yüzme havuzu, mahallelinin olumsuz hava şartlarına aldırmadan alışveriş yapabileceği kapalı pazar alanı bulunacak. Gençlik merkezi, çocukların eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle iç içe olmasına imkan sunarken, kitap-kafe binlerce okur severi ağırlayacak.
Atölyeler, e-spor ve daha fazlası
Mahalle sakinleri, tesiste bulunan atölyeler ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma imkanı bulacak. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi internet aracılığı ile buluşturarak online oyun oynamalarını sağlayan platform olan e-spor’a, oyun severler artık mahalle hizmet tesislerinden de erişebilecek. Tesis, cep sineması ve kuaför hizmeti de sunacak.
İnşaat aşamasında sona yaklaşılan Eski Habibler Mahallesi Hizmet Tesisi’nin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

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