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Sultangazili kadınlardan Özgür Filistin Sergisi

İHA İHA
19.01.2024 15:52 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir sergiye imza attı.

El emeği göz nuru ürünlerden oluşan “Özgür Filistin” konulu sergi, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmayan, her fırsatta yaptığı etkinliklerle soykırıma dikkat çeken Sultangazi Belediyesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) kursiyerleri, el emeği göz nuru el işçiliği ürünlerini bu kez Filistin için sergiledi.

YAĞLIBOYA TABLOLARI İLE ÖZGÜR FİLİSTİN

Tuvaller bu kez Filistin’de yaşanan hüzne tanıklık etti. Kursiyerler, eğitmenleriyle birlikte oluşturdukları çalışmalarla savaşa hayır dedi. Yaşanan acıların anlatıldığı sergide, özgürlüğüne kavuşmuş hür insanların yaşadığı bir Filistin resmedildi.

HÜZÜN DOLU KIYAFETLEr

Binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği saldırılara dikkat çeken sergide kıyafetler de kullanıldı. Kursiyerlerin yaptığı, üzerinde Filistin ve Türk Bayrağı işlemesi olan kıyafet, üzerinde kırmızı lekeler olan çocuk kıyafeti ve çocuk battaniyeleri görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

“BİLİYORUZ Kİ ÇOCUKLARIMIZ GERİ GELMEYECEK”

Sergiyi eşi Tuba Dursun ile birlikte gezen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İsrail’in Filistin’e uyguladığı insanlık dışı durumu lanetliyoruz. Tüm temennimiz en kısa zamanda Filistin’in özgürlüğüne kavuşması. Bunun için Filistin’in sesini kamuoyuna duyurmak, mazlumların sesi olmak için farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. SU-MEKAN kursiyerlerimizin düzenlediği ‘Özgür Filistin’ sergisi bizleri çok duygulandırdı. Biliyoruz ki bu el emeği göz nuru yapılan elbiseleri, çocuk kıyafetlerini ve battaniyeleri binlerce şehit verdiğimiz kardeşimiz, çocuğumuz giyemeyecek, burada yine kursiyerlerimizin yaptığı ve çocukların en sevdiği yiyecek olan pastadan, şehit düşen Filistin’li kardeşlerimiz bir daha hiç yiyemeyecek. Bunları düşünmek bile çok üzücüyken aylardır savaşı yaşayan, ailesini yakınlarını kaybeden kardeşlerimize sabır diliyoruz. Allah’ın izniyle bu kötü günler geride kalacak, herkes barış içerisinde yaşayacak” dedi.

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