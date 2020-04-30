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Suluova Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteği

AMASYA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Suluova Belediyesi hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan ayında dar gelirli 500 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği mübarek Ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için her sene olduğu gibi bu sene de bir çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Suluova Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunuyoruz.

Suluova Belediyesi hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan ayında dar gelirli 500 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.
Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği mübarek Ramazan ayında daha mutlu iftar sofralarının kurulması için her sene olduğu gibi bu sene de bir çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Suluova Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunuyoruz. Suluovamızda dar gelirli hemşehrilerimizden gelen talepler ve tespitleri sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz ile yardım paketlerini ailelerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayı, yardım ve paylaşma ayıdır. Rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyacına merhem olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Hz. Muhammed’in (S.A.V) "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" düsturu ile her yıl Ramazan ayının ilk günlerinde dağıttıkları ve her geçen yıl sayısını arttırdıkları Ramazan paketlerini bu yıl da ihtiyacı olan ailelere kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Üçok, "Ailelerimizin duaları yapılan hizmetlerin güzelliğidir. Amacımız her evde iftar vakti sıcak bir çorbanın olmasıdır. Dağıtımların ilk günlerde gerçekleşmesi ve dağıtımlarda ihtiyaç sahibi ailelerden alınan dualar, yapılan hizmetin güzelliğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Ramazan ayının başta Suluovamıza, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum’’ seklinde konuştu.

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